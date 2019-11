Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de tehnica militara din Romania vor scolariza elevi in sistem dual. Vineri, 18 octombrie 2019, Autoritatea Nationala pentru Formare Profesionala Inițiala in Sistem Dual din Romania (ANFPISDR), a semnat un Protocol de Colaboare cu Asociația Patronala Romana a Producatorilor de Tehnica Militara…

- Meteorologii au extins, luni dimineața, avertizarea Cod galben de ceața in alte trei județe: Cluj, Salaj și Bistrița-Nasaud. Anterior, ANM a emis avertizari pentru 17 județe din țara, potrivit Mediafax.Meteorologii au emis, luni dimineața, o noua avertizare Cod galben de ceața, care vizeaza…

- Meteorologii au emis marți dimineața o avertizare Cod galben de ceața valabila in județele Maramureș, Salaj, Cluj și Bistrița-Nasaud pana la ora 10.00, potrivit Mediafax.Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Sighetu Marmației, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Budești, Giulești, Calinești, Sapanța,…

- Patru dascalii din Salaj se afla printre caștigatorii selecției naționale de bune practici in educație, nivel primar și gimnazial – ”Creatori de educație”, ediția 2019, dintr-un total de 30 selectați. Este vorba de Iuliana Loredana Matei de la Școala Gimnaziala ”Avram Iancu” Halmașd, Anca Veronica Taut…

- Șapte copii si tineri din cadrul apartamentului social protejat Sf. Ier. Nicolae, al Centrului Social Crestin al Arhiepiscopiei Targovistei, cu binecuvantarea Post-ul Tabare pentru copiii Centrului Social Crestin apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dana Girbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, este judecator la Curtea de Apel Cluj și președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR). A contestatat protocoalele cu SRI in Justiție și a susținut Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Dana Girbovan s-a nascut…

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj informeaza ca ziua libera, de vineri – 16 august, de care beneficiaza salariatii din sistemul bugetar, va fi recuperata prin prelungirea programului de lucru. ”In data de 15 august va fi sarbatorita Adormirea Maicii Domnului, zi libera…

- Trei suri din judetul Salaj vor gazdui in aceasta perioada spectacolul de comedie “Doctor fara voie”, jucat in cadrul caravanei "Cultura`n sura". Proiectul a fost lansat in urma cu sapte ani in Salaj si a ajuns in tot acest timp in alte 10 judete din tara.