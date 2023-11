Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca valabilitatea voucherelor pentru energie s-a prelungit pana pe 31 martie 2024. „Ne apropiem de iarna și domnul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, vine cu o veste buna. Valabilitatea voucherelor…

