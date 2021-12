Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanța pentru bugetari, analizate in ședința de Guvern: Ce valoare vor avea și cum vor fi emise Voucherele de vacanța pentru bugetari, analizate in ședința de Guvern: Ce valoare vor avea și cum vor fi emise Actul normativ care prevede acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii…

- Guvernul a analizat miercuri in prima lectura proiectul de ordonanța de urgența prin care bugetarii ar urma sa primeasca vouchere de vacanța de 1.450 lei pana la data de 31 decembrie 2026, potrivit unui comunicat al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.Pe perioada 2022-2026, voucherele de vacanța…

- „Un deziderat al acestui Guvern este reluarea acordarii voucherelor de vacanta si astazi, prin dezbaterea proiectului, facem un pas important pentru a-l duce la indeplinire. Masura s-a dovedit a fi benefica pe durata implementarii ei atat pentru salariati, carora li s-a oferit o noua ocazie sa isi redescopere…

- Ministrul Muncii: Valabilitatea voucherelor de vacanta NEFOLOSITE din cauza pandemiei ar putea fi prelungita si anul viitor Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri ca a propus prelungirea valabilitatii voucerelor de vacanta neutilizate pana la sfarsitul anului viitor, precum si acordarea de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, vineri, 3 decembrie, ca a propus prelungirea cu un an a valabilitații voucherelor de vacanța care au ramas nefolosite in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Agerpres . In ședița de Guvern de astazi s-a discutat și despre acordarea de tichete de vacanța…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, 3 decembrie, ca in sedinta de Guvern s a discutat despre acordarea voucherelor de vacanta, precizand ca a propus prelungirea cu un an a tichetelor emise din anii anteriori si nefolosite din cauza pandemiei.Legat de vouchere de vacanta, este deja o…

