Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi aduce la cunoștința operatorilor economici care isi desfașoara activitatea in baza Autorizației de mediu/Autorizației integrate de mediu, urmatoarele: in cazul in care Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu și-a pierdut valabilitatea pe perioada starii de alerta, sunt aplicabile prevederile Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificarile și completarile ulterioare, art. 4, alin.5: se prelungeste valabilitatea pentru o perioada de 90 zile de la incetarea starii de alerta, respectiv…