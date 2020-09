Valabilitatea abonamentelor de parcare lunare poate fi transcrisă Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe prelungește valabilitatea abonamentelor de parcare lunare, a caror valoare a fost platita de proprietarii de mașini chiar și atunci cand parcarea in oraș era gratuita. In timpul starii de urgența și in prima jumatate a starii de alerta, in perioada 26 martie și 3 august, parcarea a fost gratuita in […] Articolul Valabilitatea abonamentelor de parcare lunare poate fi transcrisa apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

