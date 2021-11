Valabilitate redusă pentru CERTIFICATUL VERDE Comisia Europeana a propus, joi, ca, incepand din 10 ianuarie, valabilitatea certificatului verde sa fie limitata la 9 luni dupa vaccinarea anti-COVID-19 cu schema completa si a deschis, de asemenea, posibilitatea prelungirii acestei valabilitati dupa administrarea dozei booster, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. “Comisia propune axarea mai pronuntata pe abordarea «bazata pe […] The post Valabilitate redusa pentru CERTIFICATUL VERDE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

