- Meteorologii au emis luni, 10 iulie, o avertizare de canicula pentru toata țara, care este valabila pana vineri, 14 iulie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 34 și 37 de grade. In Capitala vremea va deveni caniculara de marți, 11 iulie.Luni, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de canicula pentru aproape toata țara. Luni, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul și Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde și in Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, Transilvania și Crișana. Temperaturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de canicula, valabila in intervalul 10 iulie, pana vineri, 14 iulie.Potrivit specialistilor ANM valul de caldura si canicula vor cuprinde, in urmatoarele zile, intreaga tara. Luni, valul de caldura si canicula vor cuprinde Banatul si Oltenia,…

