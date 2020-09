Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ar urma sa depaseasca 40 de grade Celsius in acest weekend in statul american California, deja lovit luna trecuta de incendii violente, scrie AFP. Mercurul termometrelor este asteptat sa atinga 42,2 grade Celsius la Los Angeles si 47,8 grade Celsius la Woodland Hills, in zonele situate…

- Meteorologii susțin ca ne vom confrunta cu temperaturi ridicate și in luna septembrie. La stațiile meteorologice au fost depașite recordurile maxime zilnice, iar anul acesta poate fi considerat cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice, potrivit directorului Administrației Naționale…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat, duminica, la Digi 24, ca la stațiile meteo au fost depașite recordurile maxime zilnice, iar anul acesta poate fi considerat cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice. ”A fost un an al extremelor meteorologice…

- Un vald neobișnuit de caldura de indreapta spre Israel, care va dura cel puțin o saptamana. Astazi se așteapta o creștere a temperaturii cu +4,+7 grade Celsius.Conform meteorologilor, temperatura va fi deosebit de calda in zilele de 30, 31 august și in data de 1 septembrie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de cod galben valabile in perioada urmatoare. Mercurul din termometre a urcat astazi pana la 35 de grade celsius, disconfortul termic fiind accentuat. In perioada urmatoare se așteapta furtuni și grindina. Astazi gorjenii au simțit…

- Primele cinci luni ale anului 2010 au fost cele mai calde inregistrate vreodata de la inceputul masuratorilor in 1880, potrivit unui raport al Centrului national pentru date climatice american. Temperatura combinata a pamantului si oceanelor din ia...

- Temperaturile din termometre au urcat pana la 37 de grade in ultimele zile, iar veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune, intrucat și saptamana viitoare sunt așteptate fenomene extreme.

- Prognoza meteo pentru luna IULIE 2020. Urmeaza o luna caniculara pentru Romania. Un val de aer cald dinspre Africa va patrunde in țara și va da peste cap termometrele. Vezi prognoza meteo pentru toata luna IULIE 2020