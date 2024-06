Val masiv de jafuri în România. Avertismentul Poliției: cum profită hoții de perioada concediilor Obiectele de valoare și banii lichizi sunt intotdeauna in atenția infractorilor, care de la un an la altul pun bazele unor metode extrem de ingenioase pentru a intra in posesia acestora. „In primul rand, cand plecam in vacanța, e bine sa nu anunțam chiar pe toata lumea, pentru ca acest lucru ne crește vulnerabilitatea in fața hoților, in momentul in care postam pe rețelele de socializare, postam pe toate sursele de informare ca am plecat. Este important sa anunțam un vecin de incredere ca suntem plecați, deoarece hoții sunt foarte inventivi și dupa cum bine știm, toate pliantele, toate materialele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

