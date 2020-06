Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, forțele de securitate au intervenit luni seara și au aruncat gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc in protestarii pașnici din zona Casei Albe pentru a degaja perimetrul și a-i permite președintelui sa mearga pe jos la Biserica ST John. Citește și:Intorsatura in cazul mortii lui…

- Presedintele Donald Trump s-a angajat luni sa restabileasca ordinea într-o tara afectata de revolte, amenintând ca va desfasura armata daca nu se pune capat violentei în orasele americane, informeaza AFP, citata de Agerpres. La o saptamâna dupa moartea George Floyd, afro-americanul…

- În câteva saptamâni, mai multe știri ne-au reamintit rasismul care persista în Statele Unite. Pe de alta parte, afro-americanii au platit un preț mare pentru epidemia de coronavirus și se numara printre primele victime ale crizei economice. Deși democrații sunt înca preferați…

- La Washington, a fost decretata stare de asediu pentru capitala Statelor Unite și Districtul Columbia. Decizia a fost luata dupa ce noi manifestatii violente au avut loc in apropiere de Casa Alba – iar masura a fost anuntata de primarul orasului, Muriel Bowser. Protestatarii care nu au respectat…

- Protestele violente au continuat in mai multe orașe americane, la sase zile de la decesul lui afro-americanului George Floyd, asfixiat in timp ce era arestat la Minneapolis. Restricții de circulație a locuitorilor au fost impuse in aproape 40 de orașe, dar oamenii le-au ignorat in mare masura, ceea…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene duminica in apropierea Casei Albe pentru a-i dispersa pe manifestantii care nu au respectat interdictia de circulatie pe timp de noapte decretata in capitala, dupa modelul altor mari orase din SUA unde mii de persoane protesteaza violent de mai multe zile impotriva…

- Revoltele au loc in orașele in care s-au decretat interdictii de circulatie pe timpul noptii, cu scopul de a calma furia care a cuprins Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP, citat de news.ro. Totodata, presedintele american Donald Trump a promis ”sa opreasca violenta colectiva”…

- Los Angeles, Philadelphia si Atlanta fac parte din orasele americane care au anuntat sambata interdictia de a circula pe timpul noptii, cu scopul de a stavili manifestatiile violente care au izbucnit pe intreg teritoriul Statelor Unite, scrie AFP. Interdictii similare au fost introduse…