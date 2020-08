Stiri pe aceeasi tema

- In paralel, alte misiuni de salvare se desfasoara in Venus si Olimp.Dupa barbatul de 52 de ani scos din valurile marii de salvamari in aceasta dimineata, in Vama Veche, alte doua persoane se afla in pericol de inec, in exact aceeasi zona.La fata locului a fost solicitata interventia de urgenta a echipajelor…

- Misiunea se desfasoara chiar in aceste momente.O noua interventie plina de adrenalina pentru salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Dupa misiunea din Vama Veche, din aceasta dimineata, o alta persoana se afla in pericol de inec.De data aceasta, interventia are loc…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si furtunilor care au provocat inundatii severe pe insula greceasca Evia in weekend, au precizat duminica autoritatile, potrivit Reuters. Victimele, doua persoane in varsta si un copil, au fost gasite inconstiente in locuintele lor…

- Barbat scos din apa, de catre cetateni Pompierii ISU l au transporta la spital Totul s a petrecut in statiunea Saturn, judetul ConstantaPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati miercuri dimineata sa intervina la un eveniment petrecut pe…

- Cel putin o persoana a murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs in cursul noptii intr-un imobil din centrul orasului Paris, informeaza cotidianul Le Figaro potrivit Mediafax.Inca nu se cunoaste cauza incendiului izbucnit in zona Ternes, in arondismentul al XVII-lea din…

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 1 iulie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 9 persoane se afla in carantina 1.181 persoane aflate in autoizolare la domiciliu Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 72, din care 49 din…

- In noptile de sambata, din acest weekend si de acum o saptamana, politistii antidrog din Constanta au depistat in flagrant 12 persoane cu droguri de risc si de mare risc asupra lor in statiunea Vama Veche. Actiunile fac parte dintr-o campanie a politiei de pe litoral de combatere a traficului de droguri…