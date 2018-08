Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe drumurile nationale sau autostrazile tarii si nici probleme majore de fluenta a traficului pe aceste artere. Se mentin in continuare…

- Au fost trei zile cu peste 130 de mesteri populari care si-au etalat munca in Parcul „Nicolae Balcescu”. Organizat de Muzeul Tarii Crisurilor impreuna cu Consiliul Judetean Bihor si in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bihor, Murray Press Oradea,…

- Un accident rutier grav s-a produs marti dimineata, intre localitatile Falticeni si Bunesti din judetul Suceava. Cinci masini au fost implicate in accident, nu mai putin de sapte persoane avand nevoie de ingrijiri medicale.

- O analiza a Patronatului Investitorilor Autohtoni arata ca in mai puțin de 20% dintre județele țarii, cei mai bine platiți angajați nu sunt cei din mediul privat, ci cei care activeaza in sectorul public. Printre cei cu veniturile cele mai mari se numara angajații din invațamant și cei din sanatate,…

- Strandurile si piscinele din judet vor fi verificate, in perioada urmatoare, de inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava. Seful Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul DSP, dr. Dinu Sadean, a declarat, in conferinta de presa, ca obiectivele urmarite sunt respectarea ...

- Vremea rea a creat probleme mari in judetul Suceava, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Bucovina”. Astfel, in comuna Valea Moldovei, patru persoane si aproximativ 400 de oi au ramas izolate intre ape. Initial, reprezentanții Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta au trecut peste…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs in noaptea de marti spre miercuri in judetul Buzau, fiind al treilea seism inregistrat in mai putin de 12 ore, relateaza news.roConform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul cu magnitudinea 3,7…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; P.T.F. Ostrov au depistat si indisponibilizat un autoturism marca BMW, model X6, condus de un cetatean roman , ce figura ca fiind furat din Marea Britanie. In cursul zilei de ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, judetul Constanta,…