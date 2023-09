Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana cere populației sa o ajute sa gaseasca un avion american „invizibil” (stealth) ce s-a prabușit duminica, dar ale carui resturi nu au fost inca gasite, transmite France Presse. Duminica dupa-amiaza, pilotul unui F-35 s-a catapultat din aeronava militara deasupra statului Carolina de…

- Statele Unite au inceput „ca masura de precautie” sa-si repozitioneze trupele in Niger, teatrul unei lovituri de stat la sfarsitul lunii iulie, a anuntat joi Pentagonul, relateaza AFP. Departamentul Apararii „repozitioneaza o parte din personalul si bunurile sale de la baza aeriana 101 din Niamey (capitala,…

- Armata ucraineana pierde in prezent intre 40 și 45 de drone de recunoaștere in fiecare zi de conflict, a declarat șeful Serviciului de Comunicații Speciale al Ucrainei, Iurii Șihol, informeaza CNN.

- Armata terestra americana a devenit vineri a doua ramura a armatei americane care nu mai are un lider confirmat de Senat, dupa ce un senator republican continua sa blocheze nominalizarile militare, o masura despre care liderii militari au declarat ca ameninta gradul de pregatire si submineaza pastrarea…

- Cabinetul cancelarului Olaf Scholz propune un nou pachet de reforme, prin care spera sa schimbe reprezentarea femeilor in forțele armate ale Germaniei, in timp ce țara cauta sa-și consolideze avantajul militar, relateaza DW.

- Ministerul Apararii din UK a lansat o ancheta interna dupa ce cateva e-mail-uri care conțineau informații clasificate au fost trimise in Mali, un aliat al Rusiei, a relatat BBC, preluat de news.ro.Email-urile erau de fapt destinate Armatei SUA, care are numele de domeniu „.mil”, dar litera ”i” a fost…

- Christine Wormuth, secretara americana a Armatei se declara joi ”foarte ingrijorata” de soarta si ”felul in care ar putea fi tratat” militarul american Travis King, detinut in Coreea de Nord, dupa ce a traversat frontiera din Coreea de Sud, in contextul in care Washingtonul nu a primit vesti, la doua…

- Un numar record de vase de razboi al marinei chineze au fost vazute in zona apelor din jurul Taiwanului pe parcursul unei perioade de 24 de ore, a anunțat ministerul apararii de la Taipei. Activitatea armatei chineze din zona Taiwanului a durat 24 de ore, sambata, și a venit in urma unor exerciții facute…