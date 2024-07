Val de scumpiri pe litoral. Prețul halucinant cu care se vând 100 de grame de cartofi prăjiți Vacanța pe litoral este mai scumpa de ieri. Pentru ca am intrat in a doua luna de vara, cazarea costa cu 10-15% mai mult, iar pentru un șezlong, turiștii dau 10-20 de lei in plus. Iar, peste doua saptamani, cand va fi varful sezonului estival, vor urma alte scumpiri. Tarifele au urcat in toate stațiunile. […] The post Val de scumpiri pe litoral. Prețul halucinant cu care se vand 100 de grame de cartofi prajiți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

