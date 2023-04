Stiri pe aceeasi tema

- Trei hackeri din Capitala au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ei fiind acuzati ca au spart conturile bancare ale unor persoane, de unde au sustras in total suma de 10.000 de euro. Cei trei sunt acuzati de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti de savarsirea infractiunilor de fals informatic…

- Robotul Ion de la Guvern și-a gasit perechea la ANRE. Compania de reglementare in energie a lansat asistentul virtual Eva, care ii va ajuta pe cetațenii care vor sa iși schimbe furnizorul de energie sau de gaze sa afle informațiile și procedurile de care au nevoie. Conform unui comunicat ANRE, asistentul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 6,93% pe an, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In schimb, IRCC urmeaza sa creasca din nou de la 1 aprilie. Indicele ROBOR la 3 luni a scazut…

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 13,8% in 2024, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. „Conform prevederilor art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele si impozitele…

- Peste 520 de pensionari cu venituri din pensie sub 2.000 de lei in evidențele Ministerului Muncii, deci posibili beneficiari ai cardurilor de energie, nu vor primi ajutorul de 1.400 de lei la incalzire, deoarece informațiile din bazele de date ale ANAF și Evidența Populației din MAI arata ca locuiesc…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat, miercuri, mai multe modificari importante pentru beneficiarii de card de energie, una dintre acestea fiind ca cei care au domiciliu fara nomenclator stradal, in zona rurala, trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere. De…

- Tarifele anuale pentru intretinerea unui loc in cimitir sau a unei nise la crematoriu au fost majorate cu 50%, potrivit unui proiect adoptat in sedinta de vineri a Consiliului General al Capitalei. Astfel, se modifica urmatoarele taxe: tariful anual pentru intretinerea unui loc de 3 mp in cimitire:…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Pe 20 decembrie…