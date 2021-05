Val de scumpiri cauzate de creşterea preţurilor benzinei şi motorinei Ne asteapta o perioada crunta odata cu majorarea pretului carburantilor care se apropie de pragul psihologic de sase lei. Acest lucru se va reflecta in preturile altor produse de baza cum ar fi carnea sau painea pentru ca toate au preturi de transport inc Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

