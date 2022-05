Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, a incheiat luni, un acord pentru cumpararea platformei Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit Reuters. ”Libertatea de exprimare este piatra de temelie a unei democratii functionale, iar Twitter este piata digitala a orasului, in care sunt dezbatute…

- Twitter este pregatita sa agreeze vanzarea platformei pentru aproximativ 43 de miliarde de dolari in numerar, prețul pe care directorul executiv al Tesla l-a numit „cea mai buna și finala” oferta pentru compania rețelei sociale, au declarat, pentru Reuters, persoane familiarizate cu acest subiect.

- Elon Musk a criticat consiliul de administratie al Twitter, luni, dupa ce compania de socializare a adoptat un plan cunoscut sub numele de ”pilula otravitoare” pentru a se proteja de oferta sa de preluare, de 43 de miliarde de dolari, afirmand ca salariile membrilor acestuia ar fi zero daca oferta…

- Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a oferit sa cumpere grupul de social media Twitter pentru 41 de miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a refuzat un loc in boardul companiei, scrie agentia de stiri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata din Taiwan a lansat marti un manual de supraviețuire pentru populatia civila in cazul izbucnirii unui conflict armat cu Republica Populara Chineza, a raportat Reuters. China nu a renuntat niciodata la utilizarea fortei pentru a aduce Taiwanul sub controlul sau, intensificand, in ultimii doi…

- Patronul Tesla Inc, Elon Musk, a promis imbunatațiri „semnificative” petru Twitter, dupa ce site-ul de micro-blogging a anunțat ca intenționeaza sa il numeasca in consiliul de administrație, noteaza Reuters. Numirea va bloca insa potențial șansele unei oferte de preluare din partea lui Musk, deoarece…

- Restabilirea legaturilor normale intre partenerii de la Stația Spațiala Internaționala (ISS) și alte proiecte spațiale comune va fi posibila numai dupa ce vor fi ridicate sancțiunile occidentale la adresa Moscovei, a avertizat sambata șeful agenției spațiale ruse Roscosmos, Dmitri Rogozin, pe contul…

- Elon Musk se „gandește serios” sa inființeze o noua rețea sociala, a anunțat miliardarul pe Twitter, potrivit Reuters. El a lansat un sondaj online, in care a intrebat daca rețelele sociale actuale respecta libertatea de exprimare.