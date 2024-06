Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce cantarețul de manele Babasha a provocat dezbateri aprinse cand a fost invitat sa cante alaturi de trupa Coldplay, a venit randul lui Adrian Minune. Iata cum au reacționat oamenii cand artistul a inceput sa cante manele la un festival din București!

- Numele lui Babasha este inca pe buzele tuturor, dupa ce s-a intamplat la cele doua concerte susținute de Coldplay pe Arena Naționala. Tanarul, invitat de trupa sa cante pe scena alaturi de ei, a interpretat piesa „Pai Naa”, cea in care se vorbește și despre stabor, instanța neoficiala in comunitatea…

- Cantarețul de manele Babasha a starnit o serie de dezbateri in ultimele zile dupa ce a urcat pe scena alaturi de trupa britanica Coldplay. Prima data despre prezența manelelor la concertele internaționale, apoi despre rasism, cand a declarat pe rețelele de socializare ca „manelele sunt rau famate doar…

- Trupa britanica Coldplay a susținut joi seara al doilea concert pe Arena Naționala din București. Solistul Chris Martin le-a cerut oamenilor „sa-l huduie”, apoi i-a anunțat ca va urca pe scena Babasha. Au cantat impreuna piesa „Pai' Na”.

- Vlad Babasa are 22 de si este originar din Bacau. Este cunoscut sub numele de scena “Babasha”, iar de miercuri seara a intrat in atentia oamenilor dupa momentul controversat de la concertul Coldplay din Bucuresti, unde a fost huiduit de o parte din public dupa ce a cantat manele alaturi de solistul…

- Babasha, manelistul invitat de Coldplay sa cante la concertul de miercuri, de pe Arena Naționala, a fost huiduit, dar și incurajat de public sa-și continuie prestația pe scena. Reacția deopotriva pro și contra a publicului deschide dezbaterea pro sau contra manele la concertele internaționale. Artiștii…

- Cine este Babasha, artistul care a cantat manele la concertul Coldplay Ieri seara, Chris Martin a invitat pe scena, in cadrul concertului susținut de Coldplay la București, un tanar roman. Vlad Babașa, cunoscut sub numele de Babasha, a interpretat o manea pe scena Arenei Naționale. Valul de huiduieli…

- Trupa Coldplay a susținut primul concert in București, in urma cu o seara, iar spectatorii au avut o surpriza inca de la deschiderea concertului. Artistul care a urcat pe scena a fost Babasha, dar reacția romanilor nu a fost pe masura așteptarilor. Iata ce parere are Costi Ionița dupa ce spectatorii…