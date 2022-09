Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a reiterat cererea de incetare a focului in Ucraina și de retragere a Rusiei de la centrala nucleara Zaporojie in timpul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat duminica Palatul Elysee, conform CNN. Fii la curent cu cele…

- O tanara in varsta de 22 de ani din judetul Olt a fost ucisa in bataie de catre fratele ei, in varsta de 24 de ani, el fiind cercetat pentru omor. Barbatul a fost arestat preventiv, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Politia federala braziliana l-a acuzat, miercuri, pe presedintele Jair Bolsonaro ca a descurajat folosirea mastilor in timpul pandemiei si ca a sugerat in mod fals ca persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19 risca sa contracteze SIDA, transmite Reuters, scrie news.ro. Fii la curent…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata un sustinator al reorganizarii administrative, intrebat fiind daca PSD va continua proiectul reorganizarii, in contextul in care date neoficiale arata o scadere considerabila a numarului populatiei in anumite zone. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat speranta ca premierul britanic demisionar Boris Johnson nu va disparea din viata publica in momentul plecarii din resedinta oficiala londoneza din Downing Street 10, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sambata, in jurul orei 12:30, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 3 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca pe o strada, din Sectorul 1 al Capitalei, a avut loc o altercație, in care au fost implicați doi barbați. Fii la curent…

- Poliția britanica a declarat ca are informații credibile ca un grup de protestatari planuiește sa perturbe Marele Premiu de la Silverstone din acest weekend și a emis vineri un avertisment preventiv, spunandu-le sa nu se puna in pericol pe ei inșiși sau pe piloți, scrie Mediafax. Fii la curent…

- Politia din Delhi l-a retinut luni pe jurnalistul musulman Mohammed Zubair pentru presupuse insulte la adresa credintelor religioase printr-un mesaj pe Twitter din 2018, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…