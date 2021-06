Val de praf saharian și peste județul Bistrița-Năsăud Praful saharian adus din Africa de curenții de aer din atmosfera a intrat pe teritoriul Romaniei iar pana in aceasta dupa-amiaza va acoperi țara. Profesorul de fizica Silviu Gurlui spune ca acest fenomen influențeaza, printre altele, vremea, facand-o ,,mai blanda” și este un bun fertilizant. Totodata, are și efecte negative, precum perturbarea transportului aerian. Praful saharian va continua sa fie prezent deasupra Romaniei in urmatoarele zile, cel mai probabil in jumatatea de nord a teritoriului si in intervalele in care va ploua, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Judetele… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteo 24 iunie. Cod rosu de canicula Potrivit ANM, Codul rosu este valabil joi si vineri in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj si Maramures. In aceste zone se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), bazinele hidrografice afectate sunt: Viseu, Iza, Tur, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis, Caras, Nera, Cerna si Olt.Astfel, in intervalul 18 mai, ora 16:00 - 19 mai, ora 24:00,…

- In localitatile Buntesti, Pietroasa, Remetea, Curatele, Budureasa si Cabesti se vor semnala averse importante cantitativ care vor acumula 25...35 l/mp dupa ce, in ultimele 6 ore, in zona s-au cumulat in jur de 65 l/mp, iar in ultimele 12 ore, in jur de 100 l/mp.Marți, pana la 23:00, intreaga țara se…

- Pana vineri, la ora 12:00, se vor inregistra viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din bazinele hidrografice: Crasna - bazin aval S.H. Supuru de Jos (judetele: Salaj si Satu Mare) si Somes - afluentii mici aferenti sectorului aval…

- Pana vineri, la ora 12:00, se vor inregistra viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din bazinele hidrografice: Crasna - bazin aval S.H. Supuru de Jos (judetele: Salaj si Satu Mare) si Somes - afluentii mici aferenti sectorului aval…

- Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA , membră a grupului german E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piata serviciilor conexe distributiei de gaze naturale, respectiv pe piata serviciilor…

- “Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membră a grupului E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piata serviciilor conexe distributiei de gaze naturale, respectiv pe piata serviciilor de verificari…

- ​Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membră a grupului E.ON, cu o amenda în valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piața serviciilor conexe distribuției de gaze naturale .i pe piața serviciilor de verificari…