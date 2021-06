Stiri pe aceeasi tema

- Praful saharian adus din Africa de curenții de aer din atmosfera a intrat in Romania și pana in aceasta dupa-amiaza va acoperi țara. Profesorul de fizica Silviu Gurlui spune ca acest fenomen influențeaza, printre altele, vremea, facand-o „mai blanda” și este un bun fertilizant. Totodata, are și efecte…

- The National Institute of Statistics (INS) announced that non-resident tourists in Romania spent on average 2,675 lei (E543,26) per person in the first quarter of 2021. The total number of non-resident tourists in tourist accommodation establishments was 64,100 and their expenses amounting to 171,5…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata, de parintele arhimandrit Teofil Anasatosoaie, superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, si va fi distribuita la Aeroportul International Otopeni delegatiilor eparhiilor Patriarhiei Romane, cu respectarea regulilor sanitare in…

- Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, ca deputatul PSD Dumitru Coarna, fost presedinte al Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) din Romania, sa-i plateasca adjunctului sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, daune morale de 5.000 de euro,…

- Romania va face parte din a patra urna valorica, alaturi de Franta, Australia si Arabia Saudita, la tragerea la sorti a grupelor turneului olimpic masculin de fotbal, care va avea loc miercuri la Zurich. Din prima urna valorica fac parte Brazilia, campioana olimpica en-titre, Argentina, campioana olimpica…

- Cu o zi inainte de termenul limita, compania Romgaz a anunțat ca s-a inscris in competiția pentru achziționarea pachetului de 50% din proiectul de explorare și exploatare al gazelor din Marea Neagra, pachet deținut de americanii de la Exxon Mobil. “Avand in vedere scrisoarea adresata de catre ExxonMobil…