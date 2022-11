Val de pensionări în magistratură: 59 de judecători într-o zi Secția de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, joi, cererile de pensionare pentru 59 de judecatori, un numar record pentru sistem. Inițial, 68 de judecatori facusera cereri de pensionare, insa, CSM a respins cererea unuia dintre ei și a decis amanarea pensionarii in cazul altor trei, in timp ce alți cinci magistrați […] The post Val de pensionari in magistratura: 59 de judecatori intr-o zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

