Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre soferii Inspectoratului de Politie Alba si-au depus dosarele de pensionare inainte ca legea sa se schimbe. Asta a anunțat Sindicatul Politistilor SPR Diamantul, conform antena3.ro. Citește și: Hackerii i-au golit contul jurnalistului Cristian Sabau, cand acesta a vrut sa cumpere criptomonede!…

- Situație fara precedent la Inspectoratul de Politie al Judetului Alba. O treime dintre soferii Inspectoratului si-au depus dosarele de pensionare inainte ca legea sa se schimbe. Anuntul a fost facut de Sindicatul Politistilor SPR Diamantul.„Sper ca sunt conștienți ca daca merg pe actualele drafturi,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a promis o reforma a pensiilor care ar urma sa creasca in cele din urma varsta de pensionare cu trei ani, pana la 65 de ani. Macron a declarat ca modificarile vor incepe sa fie aplicate de anul viitor. „Exista un singur mod de a face acest lucru, daca suntem sensibili.…

- FOTO| Acțiuni ale polițiștilor din Alba pentru prevenirea furturilor din locuinte: Recomandari pentru cetațeni Acțiuni ale polițiștilor din Alba pentru prevenirea furturilor din locuinte: Recomandari pentru cetațeni In aceasta perioada, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Alba, prin Compartimentul…

- Procentul cu care pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023 va fi cunoscut abia dupa aprobarea bugetului, care va avea loc pana la sfarsitul acestui an, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai.

- Elvetienii voteaza duminica asupra unei propuneri de interzicere a cresterii intensive a animalelor si asupra unei reforme a pensiilor, care ar urma sa creasca cu un an varsta de pensionare pentru femei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa ce in spațiul public s-a zvonit ca varsta de pensionare ar putea crește, ministrul Muncii – Marius Budai a venit cu precizari. Oficialul spune ca varsta de pensionare nu va crește in mandatul sau și ca singura prioritate de creștere este a pensiilor. In ceea ce privește recalcularea mult așteptata…

- Vin vremuri complicate și nu suntem toți pregatiți pentru a le traversa cu zambetul pe buze. Cum ne aparam de inflație, in ce sa ne plasam puținele economii, cat de „mioapa” a fost BNR atunci cand vorbea de inflație ca fenomen trecator, de ce europarlamentarii traiesc in alta realitate decat oamenii…