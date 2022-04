Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Protosenya, fostul vicepresedinte al companiei distribuitoare de gaze Novatek, si-a ucis sotia si fiica, iar apoi s-a sinucis.Acum cateva zile, la Moscova, Vladislav Avaev, fost vicepresedinte al Gazprom Bank a facut același lucru. Cadavrele lui Protosenya, al sotiei si al fiicei sale, de 18…

- Rusii morti, identificati de inteligenta artificiala. Ucraina a decis sa se doteze cu un „sistem de apeluri automate catre Rusia" utilizand recunoasterea faciala pentru a le dezvalui rusilor amploarea pierderilor lor militare, a anuntat miercuri vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov, relateaza AFP.…

- Oficialii ucraineni au confirmat ca cel putin 70 de soldati au fost ucisi duminica, intr-un atac de artilerie al forțelor ruse asupra bazei lor militare, relateaza BBC. Atacul a avut loc la Ohtirca, in regiunea Sumi, care este in prezent asediata de forțele ruse. Luni, echipele de salvare cautau inca…

- Mihail Fridman, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, a afirmat ca razboiul asupra Ucrainei este ”o tragedie” și a cerut oprirea ”macelului”, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a lansat o ofensiva totala asupra statului vecin, potrivit publicației Financial Times. Intr-o scrisoare trimisa…

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu a anunțat azi ca in cadrul vizitei pe care o desfașoara in aceste zile in SUA s-a intalnit cu Bonnie Carroll, fondatorul TAPS (Tragedy Assistance Program For Survivors) din cadrul Institute For Hope and Healing, care sprijina familiile militarilor care și-au pierdut…