- Frontex, agentia europeana pentru securitatea frontierelor, a trimis vineri o echipa de monitorizare si interventie in Lituania, dupa ce fluxului de migranți care incearca sa ajunga prin Belarus in spatiul Uniunii Europene a crescut, relateaza cotidianul Le Figaro.

- ​Negocierile Uniunii Europene cu Rusia ar fi folositoare pe mai multe chestiuni, inclusiv pentru a-i spune direct presedintelui Vladimir Putin ca atacurile cibernetice nu pot fi baza unei relatii productive, a declarat luni cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters și Agerpres.„Aici,…

- Premierul Lituaniei, Ingrida Simonyte, crede ca statul Belarus se afla in spatele cresterii recente a imigratiei ilegale in tara sa, in urma unui avertisment al presedintelui Alexandr Lukasenko ca nu va mai opri migrantii sa ii traverseze frontiera vestica, transmite Reuters.

- Deturnarea unui zbor Ryanair de catre Belarus, saptamana trecuta, este un act de ”piraterie de stat”, denunta comisarul european Thierry Breton, dupa ce s-a intalnit cu unii dintre pasagerii avionului in Lituania, relateaza AFP. ”Este un incident inacceptabil. A avut loc o deturnare nu doar…

- Certificatul verde digital va inlesni libera circulatie, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis, care a subliniat insa ca acesta nu trebuie sa duca la discriminari intre cetatenii europeni, scrie Agerpres. “Avem teme importante care vor fi discutate in aceasta seara si maine toata ziua. Avem…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat principalele teme de discutie inainte de sedinta extraordinara a Consiliului European, iar despre certificatul COVID precizat ca acesta trebuie pus la dispozitia cetatenilor intr-un timp rezonabil, informeaza Agerpres. „Avem o discutie despre evolutia pandemiei…

- Secretarul general al NATO a denunțat duminica „un incident grav și periculos” și a cerut „o ancheta internaționala”, dupa deturnarea de catre Belarus a unui avion de linie forțat sa aterizeze la Minsk și arestarea unui opozant prezent la bordul aparatului.„Este un…

- Canalul de Telegram de opozitie Nexta din Belarus a anuntat duminica faptul ca unul dintre fostii sai colaboratori a fost retinut dupa aterizarea de urgenta la Minsk a avionului civil in care se afla si care se indrepta spre Vilnius, denuntand o noua masura de represiune din partea regimului presedintelui…