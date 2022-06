Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut rușinos meciul cu Muntenegru, scor 0-3. Selecționerul Edi Iordanescu (43 de ani) a spus ca va face o analiza zilele urmatoare și va lua o decizie asupra viitorului lui. Edi Iordanescu a obținut o singura victorie in primele 5 partide ale mandatului, acasa, contra Finlandei, scor 1-0.…

- Romania e condusa acasa de Muntenegru, 0-3 in minutul 64, pe stadionul Giulești. La pauza a fost 0-1. Stefan Mugosa, atacantul sud-coreenilor de la Incheon United (din 2018), care a inscris in poarta „tricolorilor” și la Podgorica, a marcat un hattrick. Jurnalistul GSP Alex Barbu a comentat, la pauza,…

- Romania a invins-o pe Finlanda, scor 1-0, in a 3-a etapa din Liga Națiunilor. „Tricolorii” caștiga astfel primele puncte din grupa B3, dar raman in continuare pe ultimul loc. Markku Kanerva, selecționerul scandinavilor, a analizat eșecul echipei sale. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie,…

- Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, președintele FRF, a declarat ca in cantonamentul echipei naționale sunt interzise jocurile pe Play Station. 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1)14 iunie: Romania- Muntenegru, ora 21:45,…

- Gica Popescu (54 de ani) este noul specialist al postului Prima TV la meciurile Romaniei pentru urmatorii 4 ani. Romania - Finlanda se joaca sambata, 11 iunie, ora 21:45, pe stadionul din Giulești (liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1)Romania - Muntenegru se va juca marți, 14 iunie, la ora 21:45,…

- BOSNIA - ROMANIA 1-0. La o suta de ani de la primul meci al nationalei, Romania a ajuns, in prezent, in cel mai penibil moment posibil: 0 puncte dupa doua meciuri cu modestele Muntenegru si Bosnia! 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT pe GSP.ro)14…

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Cornel Dinu nu l-a iertat pe selecționerul Edi Iordanescu, dupa inca o infrangere pe banca „tricolorilor”. 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT…

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Mihai Stoica l-a criticat dur pe atacantul George Pușcaș dupa eșecul „tricolorilor” 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT pe GSP.ro)14 iunie: Romania-…