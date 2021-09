Stiri pe aceeasi tema

- Iata doar cateva dintre intrebarile legate de procedurile din școli și raspunsurile transmise de catre Ministerul Sanatații, la solicitarea Hotnews.ro :Care sunt pașii concreți de urmat de catre școala atunci cand un elev anunța ca a fost confirmat cu COVID-19?„Unitatea de invațamant trebuie sa anunțe…

- Testarea pentru depistarea SARS-CoV-2 pe baza testului rapid antigen este disponibila contra cost si in cabinetele medicilor de familie care au optat sa ofere acest serviciu. Membrii Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familiei (FNPMF) au explicat ca testarea in cabinetele medicilor de…

- S-a extins focarul Covid 19 inregistrat la Institutul Regional de Oncologie din Iasi. Conform purtatorului de cuvant al DSP, Marius Voicescu, pacienții au fost transferați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, iar accesul vizitatorilor in secție a fost interzis. Marius Voicescu: Direcția de Sanatate…

- Spitalul Municipal din Falticeni este, in sfarșit gata, dupa trei decenii in care s-a tot construit la el. Aflat in stadiul de lucrari inca din anul 1991, spitalul, construit de la zero de statul roman, a primit toate avizele și autorizațiile necesare, dupa finalizarea construcției și a dotarii.Joi,…

- Ministerul Sanatații renunța la adoptarea Ordinului de ministru despre care Ioana Mihaila spunea inca de acum o luna și jumatate ca era deja finalizat.„Testarea personalului medical reprezinta un subiect intens dezbatut in spațiul public. Forma prin care ar urma sa se reglementeze aceasta masura a fost…

- Totodata, Ministerul Sanatatii solicita directiilor de sanatate sa colaboreze cu spitalele pentru a pregati din timp documentatia necesara aprobarii unui numar mai mare de paturi pentru pacientii confirmati sau suspecti Covid-19.Ministerul Sanatatii a inclus aceste solicitari intr-o nota de informare…

- Romanii care nu au acces la internet și au nevoie de certificatul verde european care a intrat in vigoare de la 1 iulie pot cere ajutorul medicilor de familie sau celor de la DSP-urile din țara, informeaza Hotnews. Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatații, a anunțat, miercuri ca aproape…