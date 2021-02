In trei școli din Sectorul 4 al Capitalei se suspenda cursurile de azi, 11 februarie, dupa ce trei elevi și un profesor au fost diagnosticați cu coronavirus. Toți elevii sunt din ciclul primar Toți elevii sunt din ciclul primar și fac parte din urmatoarele instituții de invațamant, potrivit pesurse.ro: Școala Gimnaziala nr. 190 – un […] The post Val de infectari cu coronavirus, in Capitala, dupa redeschiderea școlilor. Patru elevi și un profesor, confirmați intr-o singura zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .