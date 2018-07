Val de indignare după ce o americancă s-a lăudat că a ucis o rară girafă neagră n Africa de Sud Tess Thompson Talley, o femeie de 37 de ani din statul american Kentucky, a stârnit un val de critici dupa ce a ucis o rara girafa neagra într-o excursie de vânatoare în Africa de Sud.



Excursia a avut loc vara trecuta, dar fotografiile cu Talley lânga girafa mascul au devenit recent virale pe Facebook, ele fiind preluate dupa o postare pe Facebook a femeii, postare ștearsa între timp, scrie Guardian.



&"Rugaciunile pentru vânatoarea de vis a vieții mele au devenit realitate astazi! Am vazut acest mascul rar de girafa neagra și l-am… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

