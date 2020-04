Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din stațiunea spaniola Zahara de los Atunes și-au cerut scuze cetațenilor, dupa ce au stropit cu clor o plaja locala pentru a-i proteja pe copii de coronavirus, informeaza BBC. Un oficial local a recunoscut ca a fost "o mișcare greșita".

- Autoritațile dintr-o stațiune turistica din Spania au aruncat pe plaja cu clor, in incercarea de a-i proteja pe copii de coronavirus, sustin oficialitatile, care apoi și-au cerut scuze.Potrivit BBC, mai mult de 2 kilometri de plaja au fost stropiti cu o soluție de inalbire, cu o zi inainte ca Spania…

- In aceasta seara a fost anunțat cel de-al 43-lea deces provocat de coronavirus din Romania. Este un barbat de 72 de ani din județul Arad. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testarii din…

- Unul dintre dezideratele noastre este de a contribui la implicarea campinenilor in actul local de decizie. In aceste zile, toata lumea discuta despre noul coronavirus și aproape fiecare dintre noi are o parere despre ceea ce ar trebui sa faca autoritațile pentru a limita raspandirea acestui virus.

- Ministerul Apararii Nationale a inceput instalarea unui spital mobil containerizat de nivel ROL 2 la Institutul "Ana Aslan", potrivit unui comunicat oficial.Primele operatiuni care se vor executa la fata locului vizeaza pregatirea terenului pentru montarea containerelor si echipamentelor.Ulterior, vor…

- Președintele organizației județene a Pro Romania, deputatul Catalin Nechifor, a lansat astazi un apel catre autoritațile publice locale, Primarii și Consilii Județene, sa aloce bani din fondul de risc pentru achiziționarea de kit-uri in vederea testarii celor suspectați de coronavirus. Nechifor a explicat…

- Autoritațile lcoale baimarene sunt pregatite in caz de necesitate. Inca de la prima ora a dimineții de luni, 10 Martie, a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgența și au fost dispuse noi masuri urgente pentru prevenirea imbolnavirilor cu Coronavirus. „Am suspendat activitatea in creșele…

- In Galati sunt in acest moment trei persoane in carantina, dupa ce tocmai ce au sosit din Italia cu un microbuz unde se afla o buzoianca de se pare ca a intrat in contact cu un bolnav de coronavirus. Alte 17 persoane, revenite din China au iesit din carantina recent.