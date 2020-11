Val de inaugurări în plină campanie electorală. Încă un lot de autostradă va fi dat în folosință Este inca una dintre zecile de inaugurari de obiective de infrastructura programate de guvernul PNL in plina campanie electorala. Cea mai recenta a fost la Bacau, unde premierul Orban a anunțat ca 16 km din cei 30 ai centurii orașului vor fi dați in folosința in decembrie, cu o luna mai devreme decat termenul din contract, potrivit G4Media.ro. EBA, campanie pe tocuri, la birt, pe șantier, de vorba cu oaia, vaca ori magarul! Autoritațile din Alba, printre care președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel, prefectul județului, Nicolae Albu, deputatul Florin Roman și europarlamentarul Mircea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

