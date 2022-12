Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European ancheteaza cea mai mare frauda de TVA descoperita pana acum in Europa, in care ar fi implicate 22 de state, inclusiv Romania. In cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, instituția a desfașurat marți masuri de investigare simultane, inclusiv peste 200…

- Inflația ridicata, care reduce puterea de cumparare, precum și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare sa fie din ce in ce mai dificila pentru populație. Ratele creditelor sunt in creștere din cauza majorarii dobanzilor și tind sa descurajeze investitorii sa cumpere…

- Vremea se va incalzi fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, temporar noros in cursul noptii cand izolat, indeosebi la munte vor fi posibile ploi slabe. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta in cursul serii si al noptii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse…

- Tragerea la sorti a grupelor turneului final ale Campionatului European Under 21 va avea loc la Bucuresti, la Ateneul Roman, in data de 18 octombrie, informeaza frf.ro. Turneul final, la care vor participa 16 echipe, intre care reprezentativele tarilor-gazda, va fi organizat in Romania in doua orase,…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu innorari temporare. Pe arii restranse in prima parte a zilei si local spre sfarsitul intervalului, se vor semnala ploi si cu caracter de aversa. Vantul va sufla slab, la moderat, cu intensificari in zona montana inalta.…

- Vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Cerul va fi temporar noros si pe arii relativ extinse, indeosebi in cursul zilei, va ploua. In zona montana la peste 1400 m precipitatiile vor fi sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari ziua in…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins, in august, un nou nivel-record, de 9,1% (in crestere de la 8,9% luna precedenta), in timp ce in Uniunea Europeana (UE) a urcat de la 9,8% la 10,1%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins, in august, un nou nivel-record, de 9,1% (in crestere de la 8,9% luna precedenta), in timp ce in Uniunea Europeana (UE) a urcat de la 9,8% la 10,1%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia,…