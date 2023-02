Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii romini anunța Cod galben de ger. Avertizarea a intrat in vigoare miercuri, la ora 10:00, și va fi valabila pina pe 11 februarie, transmite realitatea. Conform specialiștilor, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului și Moldovei, vremea va fi deosebit de rece. Noaptea și dimineața…

- Vremea noroasa se va instala in toata tara, mai putin in regiunile vestice, unde soarele si-a facut deja aparitia. Cele mai scazute temperaturi vor fi in estul tarii, in Banat vor cobori la 0 grade Celsius. Pe parcursul zilei, temperaturile vor mai creste spre amiaza, vor fi de la 2 grade in estul Transilvaniei…