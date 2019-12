Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment dur din partea specialiștilor! Medicii au intrat in stare de alerta și au atenționat populația sa fie precauta in perioada urmatoare, dupa ce un barbat de 54 de ani a murit de gripa.

- Medicii de familie cer autoritatilor sa intensifice masurile de prevenire si sa se pregateasca pentru combaterea difteriei, argumentand ca difteria a devenit amenintare pentru Romania. Ei cer lansarea de urgenta a unui program national pentru vaccinarea populatiei adulte expuse riscului de imbolnavire,…

- La Timisoara, doi copii – unul de 10 zile si altul de trei ani – dar si o femeie de 29 de ani au murit, aparent din cauza intoxicatiei cu substante folosite in procesul de deratizare si dezinsectie a blocului in care locuiau. Alti doi copii si trei adulti au ajuns la spital, cu dureri de cap, greturi…

- Industria de e-commerce din Romania se va reuni vineri de Black Friday pentru a analiza in timp real evolutia tranzactiilor pe durata evenimentului de shopping al anului. Specialistii vor analiza in timp real tot ce se intampla de "Black Friday", relateaza Agerpres.Citește și:Producatorii…

- Clujenii sarbatoresc astazi, 14 noiembrie, 90 de ani de la deschiderea Parcul Etnografic Cluj. Specialistii si veteranii etnografiei clujene au povestit istoria Parcului Etnografic și au realizat în aceasta vara, împreuna cu vizitatorii un minunat covor aniversar, în cadrul proiectului…

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei marcheaza 90 de ani de existenta joi, de la 13.00, la sediul central, printr-un eveniment inedit. Specialistii si veteranii etnografiei clujene vor prezenta aspectele cele mai importante ale istoriei institutiei si va fi prezentat covorul aniversar de 90 de metri pe…

- Nu mai este foarte mult timp pana cand sezonul rece iși va intra in drepturi, astfel ca ne pregatim sa trecem la ora de iarna. In fiecare an, in luna octombrie se trece la ora de iarna, moment in care noaptea devine mai lunga și ziua mai scurta. Vezi cand se schimba ora in 2019! Cand se trece la ora…