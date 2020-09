Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa marcheze succesul PNL din alegerile locale și a catalogat rezultatul ca fiind unul ”istoric”. Președintele susține ca PSD, deși a obținut 30% in aceste alegeri, a scos un rezultat extrem de slab.Citește și: Traian Basescu, in seara alegerilor: Eu ma duc…

- Alegerile locale 2020 au produs mai multe surprize și rezultate neașteptate, în ciuda prezenței puțin mai mici fața de precedentele alegeri locale din 2016. La București au fost rezultate neașteptate, dar și în țara - precum victoriile USR de la Timișoara, Brașov și Bacau sau detronarea…

- Timișoara a infaptuit o noua revoluție, a spus Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, care este dat drept caștigator al alegerilor locale de duminica. Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei din Timișoara pentru a sarbatori.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 23 septembrie, Hotararea numarul 46 privind suspendarea activitaților didactice in unitațile de invațamant preuniversitar in care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale din anul 2020. Astfel, școlile vizate vor fi inchise…

- Decizie de ultima ora Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind cursurile elevilor de alegerile locale. Elevii vor invața on-line in perioada 25-29 septembrie, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Masura este luata in contextul organizarii alegerilor locale de duminica.…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, instruirea președinților secțiilor de votare va fi facuta online. „Instruirile președinților și loctiitorilor secțiilor de votare din municipiul Timișoara vor avea loc, in sistem on line, vineri, 18 septembrie, intre orele…

- Persoanele care doresc sa voteze la alegerile locale in localitatea de reședința mai au timp pana maine, 4 septembrie 2020, sa solicite o viza de flotant pe cartea de identitate astfel incat sa fie inscriși pe listele electorale. Pentru a putea vota, cetațenii trebuie sa fie inscriși in Registrul electoral.…