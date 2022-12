Val de demisii în armata română, odată cu începerea războiului din Ucraina Peste 2.000 de persoane si-au dat demisia din Armata romana in primele 9 luni ale anului, numar dublu fata de cel inregistrat in intreg anul 2021. „Atractivitatea profesiei militare manifesta o scadere care a dobandit accente critice in perioada recenta, in contextul de securitate extrem de instabil generat de razboiul din Ucraina. Spre exemplificare, numarul tinerilor care s-au inscris la concursurile de admitere la scolile militare de maistri militari si subofiteri s-a redus aproape la jumatate in anul 2022 fata de 2021, respectiv de la aproximativ 5.700 la 2.500 (de fapt la mai putin de jumatate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

