- Guvernul a adoptat majorarea salariului minim cu 10% in valoare neta, respectiv cu 138 de lei, incepand de la 1 ianuarie 2022, iar impactul va fi asupra unui numar de aproximativ 1,97 milioane de oameni, a anuntat luni ministrul Muncii, Raluca Turcan. “Astazi, Guvernul a adoptat majorarea salariului…

- Un proiect de Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost pus recent in dezbatere publica de catre Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Din Nota de Fundamentare la acest proiect de hotarare aflam ca se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat…

- Ministerul Muncii propune majorarea salariului minim la 1.524 lei incepand cu 1 ianuarie 2022, adica o crestere de 10% (138 lei) fata de nivelul actual, in timp ce salariul minim brut va ajunge la 2.550 lei (A10,9%).

- Raluca Turcan: „Vom face o propunere sindicatelor si patronatelor cu privire la cresterea salariului minim” Raluca Turcan: „Vom face o propunere sindicatelor si patronatelor cu privire la cresterea salariului minim” Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale a facut noi declarații privind…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim mai devreme de sfarsitul acestui an, avand in vedere cresterile de preturi, iar propunerile de majorare sunt intre 8% si 12%, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Ploiesti, relateaza Agerpres. "In acest moment suntem in etapa…

- ,,In acest moment suntem in etapa de negociere intre patronate si sindicate, iar Guvernul are propria proiectie cu privire la capacitatea de sustinere a majorarii salariului minim. In mod firesc, majorarea salariului minim se face de la inceputul anului. Insa, daca aceasta situatie a cresterii preturilor…

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania a realizat in perioada 26.08-03.09.2021 un sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire salariul minim brut pe țara 2022. Astfel, in urma sondajului realizat, la care au raspuns 1108 antreprenori, au rezultat concluziile de mai jos. 1. In…

- Sindicaliștii de la Cartel Alfa au obținut promisiunea de la Comisia Europeana ca acordarea banilor din PNRR pentru Romania sa fie condiționata de majorarea salariului minim. Pentru țara noastra, daca se va aplica formula de 50% din salariul mediu, salariul minim va crește cu 350 de lei, ajungand la…