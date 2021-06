Stiri pe aceeasi tema

- Trei cutremure au avut loc luni noaptea, in Romania, in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1, 2.0, respectiv 2.1 grade pe scara Richter. Trei cutremure in Romania, in noaptea de luni spre marți Conform anunțului facut de Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare…

- Trei cutremure au fost inregistrate in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1, respectiv 2. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut loc la ora 3.08 și a avut magnitudinea de 3,1. Acesta…

- Doua cutremure cu magnitudinea de peste 3 au avut loc luni, la pranz, in zona seismica Vrancea, anunța Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul cutremur, cu magnitudinea de 3,1, a avut loc la ora 12.54. Conform specialiștilor, s-a produs la adancimea de 10 kilometri,…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 13:32, in zona seismica Vrancea, județul Buzau și a avut o magnitudine de 2,8 pe Richter, la adancimea de 128 kilometri.Al doilea seism s-a produs la ora 13:58 in Crișana, Arad, a avut…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs marți in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…

- Un cutremur s-a produs, marți dimineața, la ora 8.26, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri…

- Seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare au inregistrat patru cutremure de ieri de la ora 09.50 pana in aceasta dimineata in jurul orei 06.00. Primul dintre ele a avut loc, ieri, in Vrancea, la circa 100 de kilometri adancime si a avut magnitudinea de 2.4 grade.Urmatoarele, de 2.5,…

- Un cutremur de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs joi in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului, informeaza Mediafax. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…