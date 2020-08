Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul s-a produs la ora locala 12:19, la adancimea de 140 km, in apropierea urmatoarelor orase: 86 km Est de Brasov, 91 km Nord-Est de Ploiesti, 106 km Vest de Galati, 106 km Vest de Braila, 107 km Sud de Bacau si 139 km Nord de Bucuresti. Este al doilea cutremur produs duminica in judetul Vrancea,…

- A fost multa activitate seismica in Vrancea, in noaptea dintre luni spre marți. Conform Institutului Național pentru Fizica Pamantului, in doar cateva ore au avut loc nu mai puțin de trei cutremure.

- In ultimele 24 de ore, au avut loc patru cutremure in zona Banat Foto ISU Patru cutremure s-au produs în zona Banat, începând de joi. Cel mai recent seism, cu o magnitudine de 3 pe Richter, a avut loc în vineri dimineața, la ora 5:17, la o adâncime de 4 km.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 grade pe Richter s-a produs vineri 26 iunie, la ora 5.17, in judetul Mehedinti, zona Banat, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 4 kilometri si s-a produs in…

- Romania a fost zgalțaita de cinci cutremure intr-o singura zi, patru dintre care au avut loc in același loc, unul destul de atipic. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 4.6 pe scara Richter, in timp ce cel mai slab a avut intensitatea de 2.6 grade.

- O persoana a murit si alte 20 au fost ranite in cele doua cutremure de magnitudinea 5,9 si 5,7 grade, care s-au produs in estul Turciei in mai putin de 24 de ore, informeaza luni agentia Anadolu citata de EFE. Primul seism, de 5,9 grade pe Richter care a avut loc duminica dupa-amiaza in…

- Romania a fost zguduita puternic in urma cu doar cateva ore! Imediat dupa miezul nopții a avut loc un cutremur, iar la doar cateva ore distanța s-a mai produs inca un seism! Ambele au avut loc in zona Vrancea!

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs la ora 14.11, fiind localizat in zona Vrancea, Romania, la o adancime de 100 de km, conform primei localizari. In Republica Moldova seismul s-a manifestat cu intensitatea de 2 grade pe scara Richter, in sud-estul si partea centrala…