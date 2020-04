Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), afirma ca atacarea in intante a ordonantelor militare, in care au fost impuse restrictii de circulatie, era previzibila, pentru ca normele care reglementeaza contraventiile sunt lipsite de...

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), afirma ca atacarea in intante a ordonantelor militare, in care au fost impuse restrictii de circulatie, era previzibila, pentru ca normele care reglementeaza contraventiile sunt lipsite de claritate."Faptul…

- Brașovencele care vor sa faca intrerupere de sarcina trebuie sa știe ca in județul nostru nu o pot face, din cauza masurilor luate ca urmare a izbucnirii epidemiei de coronavirus. Va punem la dispoziție lista spitalelor din Romania care, la aceasta ora, fac astfel de intervenții. FILIA, organizatie…

- Raed Arafat spune ca exista mai multe modele care indica cand va fi atins varful pandemiei de coronavirus in Romania.Secretarul de stat in MAI a declarat ca, potrivit calculelor oficiale, varful pandemiei ar putea fi atins fie zilele acestea, pe 23-24 aprilie sau pe 4-6 mai. Totul depinde…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.247 persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentruacestea fiind dispusa…

- Sunetul clopotelor a insoțit rugaciunile credincioșilor care au transformat propriile locuințe in Biserici și i-au cerut lui Dumnezeu ajutor in depașirea pandemiei, potrivit Basilica.ro.Respectand indemnul Bisericii, de sarbatoarea Bunei Vestiri, la mijlocul zilei, au fost rostite Tatal nostru…

- Adrian Streinu Cercel, mesaj pentru ROMANI. Ce spune despre apa de la robinet in perioada pandemiei de CORONAVIRUS Adrian Streinu Cercel le-a transmis un mesaj romanilor in plina pandemie de coronavirus, intr-o interventie la Romania TV . Directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.…

- UEFA a decis astazi sa amane Campionatul European de Fotbal, care trebuia sa se dispute in vara acestui an. Turneul final va avea loc abia la anul, scrie The Guardian. Euro 2020 a fost amanata pana in 2021 ca urmare a pandemiei de COVID-19 a confirmat oficial Federația Norvegiana de Fotbal. Turneul…