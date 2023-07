Stiri pe aceeasi tema

- O informare meteo de disconfort termic ridicat vizeaza, incepand de marti, intreaga tara. Temperaturile aerului urmeaza sa ajunga chiar si la 36 de grade in cea mai mare parte a Munteniei, vestul Dobrogei si in jumatatea de sud a Moldovei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie . Marti, miercuri…

- Polițiștii rutieri fac recomandari pentru șoferii care circula cu mașina marți, miercuri și joi, cand Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de disconfort termic ridicat și canicula in Sud, Est, Lunca Dunarii și Baragan.

- Canicula lovește Romania, anunța specialiștii - O informare meteo de disconfort termic ridicat vizeaza, incepand de marti, intreaga tara, temperaturile aerului urmand sa ajunga chiar si la 36 de grade in cea mai mare parte a Munteniei, vestul Dobrogei si in jumatatea de sud a Moldovei, potrivit Administratiei…

- 4-6 iulie| Informare meteo: Disconfort termic și canicula. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade in mai multe regiuni ale țarii 4-6 iulie| Informare meteo: Disconfort termic și canicula. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade in mai multe regiuni ale țarii Administratia Nationala de Meteorologie…

- INFORMARE METEOROLOGICA emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, fenomenele vizate fiind disconfort termic ridicat, canicula. Sunt vizate zilele de 22, 23 și 24 iunie. Disconfortul termic va fi ridicat, joi (22 iunie) in regiunile vestice și sud-vestice, vineri in toate zonele de campie și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila joi, 22 iunie, pana la ora 22. Citește și: Alt pieton lovit pe trecere, in Argeș In intervalul menționat, in zona de munte, inclusiv in Argeș, local vor fi averse, descarcari electrice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru primele 14 zile ale lunii mai. Meteorologii estimeaza ca regimul termic va avea fluctuații in aceasta saptamana, in primele doua zile se va incalzi, in urmatoarele se va raci, apoi se va incalzi din nou. Mediile maximelor…

- Temperaturile din Romania le-au creat neplaceri iubitorilor de calldura, dupa ce a inceput sa ninga in luna aprilie, iar gradele din termometre au scazut brusc. Insa, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cand va reveni caldura in Romania, dar și cum va arata vremea in acest sfarșit…