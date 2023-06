Val de caniculă şi cod portocaliu de vijelii în vestul ţării Meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele zile se vor inregistra temperaturi extreme și fenomene de instabilitate atmosferica in diferite zone ale țarii. Șase județe vor fi sub Cod portocaliu de vijelii. O informarea meteo este in vigoare vineri și sambata, anunțand disconfortul termic ridicat vineri in toate zonele de campie și pe arii restranse in cele […] Articolul Val de canicula si cod portocaliu de vijelii in vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

