- O informare meteo de disconfort termic ridicat vizeaza, incepand de marti, intreaga tara. Temperaturile aerului urmeaza sa ajunga chiar si la 36 de grade in cea mai mare parte a Munteniei, vestul Dobrogei si in jumatatea de sud a Moldovei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie . Marti, miercuri…

- Temperaturile maxime vor fi in general de 32 - 35 de grade, iar cele minime de 18 - 20 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in timpul dupa-amiezelor, cand vor fi conditii pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Administratia Nationala de Meteorologie…

- Sudul țarii se confrunta cu un Cod Galben de canicula, iar mai multe județe sunt vizate de Cod Portocaliu de ploi torențiale și grindina, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.Vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic ridicat in Muntenia, jumatatea de sud a Moldovei, și, local in…

- Temperaturile vor continua sa creasca in zilele urmatoare, astfel ca vineri și sambata maximele se vor apropia de pragul unei zile de canicula. Sunt așteptate maxime termice de 34 de grade, a declarat directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.