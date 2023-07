Stiri pe aceeasi tema

- Un val de canicula vine peste Europa, meteorologii vorbind de fenomenul de „cupola de caldura” si praf saharian. De noul val de canicula va fi afectata si Romania, incepand de marti, iar spre sfarsitul saptamanii, valorile resimtite sunt prognozate la 40 de grade Celsius. Revine fenomenul de „cupola…

- Canicula puternica anunța meteorologii in prima saptamana din luna lui Cuptor, in special in sud-est, dar și furtuni violente și caderi de grindina. Umiditatea ridicata și nopțile calde vor accentua disconfortul termic. "Temperatura va crește inca din acest weekend. Inițial, maximele vor urca doar…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 30 iunie, un Cod galben de canicula, valabil pentru perioada 2-7 iulie curent pe tot teritoriul Republicii Moldova. Astfel, de duminica și pana vinerea viitoare, termometrele vor inregistra valori cuprinse intre +33 și + 35 de grade Celsius. Menționam…

- Prognoza meteo facuta publica de specialiști anunța un nou val de canicula pentru țara noastra. Potrivit meteorologilor, la sfarșitul saptamanii revine caldura sufocanta. ”Valorile de temperaturi vor scadea semnificativ, cel mult 19-28 grade Celsius, pentru ca in intervalele cu precipitații, cu siguranța,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important in ultimele ore. Este alerta de canicula in toata țara. Astazi, in special in partea de sud si sud-est a țarii, valorile de temperaturi se vor situa frecvent intre 31 și 36 de grade Celsius.

- Romania va fi lovita de un val de canicula! Temperaturile vor ajunge si la peste 30 de grade in urmatoarele zile, insa nu scapam nici de ploi sau vijelii in unele zone ale tarii. Directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat in direct la Antena 3 CNN, prognoza meteo in urmatoarele…

- Meteorologii anunța ca la finalul acestei saptamani, temperaturile maxime se vor apropia de pragul de canicula. In ultimii ani, episoade neobișnuite de caldura au aparut și primavara sau toamna, iar valurile de canicula din timpul verilor au fost mai puternice și au durat mai mult, noteaza Hotnew.ro,…

- Pentru ziua de miercuri, 21 iunie, ANM anunța vreme calduroasa in Campia de Vest si pe arii restranse in Campia Romana. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, pe arii in general restranse, dupa-amiaza si seara…