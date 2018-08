Stiri pe aceeasi tema

- Sudul Europei se confrunta cu un val de caldura sufocanta, iar meteorologii au emis avertizari cod roșu și portocaliu de canicula in acest weekend in zone din Spania, Portugalia, sudul Franței, Grecia sau Croația.

- Europa este lovita de un val de canicula. Temeperaturile ridicate au facut deja 3 victime in Spania. Chiar daca este situate in nordul continentului, Suedia se topește, la propriu: un ghețar s-a topit!

- Alerta de canicula in mai multe țari europene. Mercurul in termometre depașește 40 de grade Celsius in Spania, Portugalia și Franța. Se schimba și geografia din cauza caldurii. In Suedia, spre exemplu, cel mai inalt varf muntos și-a pierdut acest statut.

- Alge toxice și meduze au invadat in ultimele saptamani Marea Baltica și lacurile Finlandei. Specialiștii arata ca aceasta este o consecința a poluarii și schimbarilor climatice. Toxinele produse de algele menționate anterior dauneaza ecosistemului marin, dar și sanatații omului. In Polonia, Lituania…

- Rudele victimelor incendiului din Grecia au dat in judecata statul elen acuzand autoritațile de omucidere din culpa și vatamare corporala. Familia care a deschis procesul sunt rude cu un barbat și o femeie care au murit saptamana trecuta in incendiul care a devastat satul Mati de langa Atena. Procesul…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat miercuri (18 iulie) ca va anula peste 12% din zboruri din cauza grevei pilotilor, programata in perioada 25-26 iulie, transmite Reuters. Din aceasta cauza vor fi afectati aproape 50.000 de clienti care calatoresc din si spre Spania,…

- Selectionata Germaniei, campioana mondiala en titre, este cotata cu cele mai mari sanse la Cupa Mondiala de fotbal 2018 din Rusia (14 iunie-15 iulie), conform analizei economistilor de la banca elvetiana UBS, urmata de Brazilia si Spania, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Analistii de la UBS dau…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 10 mai, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic umanitar, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Mihai Agafita, solista fiind, la pian, Livyka Stirbu-Sokolov. In program: George Enescu – Imnul Regal din Poema…