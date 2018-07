Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 19 persoane au murit in provincia Quebec in urma caniculei care afecteaza partea de est a Canadei de la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza joi AFP. Numarul victimelor provocate de valul de caldura din Montreal era miercuri de 12 persoane, potrivit directoarei generale a…

- Unsprezece persoane, dintre care sapte copii si patru adulti, au murit de la inceputul anului din cauza rujeolei in Ucraina, una dintre tarile europene care inregistreaza o recrudescenta semnificativa a acestei boli, au anuntat marti autoritatile ucrainene, potrivit AFP. Cele mai recente…

- Municipalitatea informeaza ca in perioada de vara autoritatile au aprobat un plan de acțiuni in vederea protejarii populației in perioada cu temperaturi ridicate. Astfel, autoritațile vor asigura buna functionare a fantanilor arteziene din Chisinau, amplasarea cisternelor cu apa potabila in parcurile…

- Presedintele american Donald Trump le-a spus, vineri, omologilor din G7 ca si-ar dori reprimirea Rusiei in cadrul grupului celor mai insutrializate tari din lume, "Ei au expulzat Rusia, ar trebui sa reintegreze Rusia. Pentru ca ar trebui sa avem Rusia la masa negocierilor", a declarat el inainte…

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata si multe alte sunt ranite in urma furtunilor si fulgerelor inregistrate zilele treute in estul si nordul Indiei, a declarat marti un responsabil guvernamental citat de agentia Xinhua. In luna mai, 125 de oameni au murit si peste 200 au fost…

- Temperaturile ridicate din aceasta perioada sporesc riscul de secare a raurilor și lacurilor. Serviciul Hidrometeo a emis cod galben de seceta hidrologica pentru toata tara. Avertizarea va fi valabila 11 zile.