Stiri pe aceeasi tema

- Țarile nordice se confrunta in ultimele zile cu temperaturi anormal de mari. In locuri unde maximele rareori trec de 20 de grade, au fost inregistrate temperaturi-record, chiar și dincolo de Cercul Polar. In Laponia, duminica, s-a inregistrat cea mai calduroasa zi din ultimii 107 ani, termometrele ajungand…

- Țarile nordice se confrunta in ultimele zile cu temperaturi anormal de mari. In locuri unde maximele rareori trec de 20 de grade, au fost inregistrate temperaturi-record, chiar și dincolo de Cercul Polar. In Laponia, duminica, s-a inregistrat cea mai calduroasa zi din ultimii 107 ani, termometrele ajungand…

- Finlanda si mai multe regiuni din Suedia au avut parte de cea mai calda luna iunie de la debutul inregistrarilor meteorologice. Iar incepand de duminica temperaturile s-au apropiat de recordurile absolute stabilite in nordul Europei, unde termometrele indica de cateva zile valori cuprinse intre 30 si…

- Tarile nordice au fost lovite de un val de caldura, dupa ce temperaturile s-au apropiat de recordurile absolute stabilite in aceasta regiune, unde termometrele indica de cateva zile valori cuprinse intre 30 si 35 de grade Celsius. De asemenea, un raport arata ca Arctica se incalzeste de trei ori mai…

- Dupa cea mai calda luna iunie raportata in Finlanda si in mai multe regiuni din Suedia de la debutul inregistrarilor meteorologice, temperaturile s-au apropiat incepand de duminica de recordurile absolute stabilite in nordul Europei, unde termometrele indica de cateva zile valori cuprinse intre 30 si…

- CHIȘINAU, 23 iun - Sputnik. Pentru astazi, meteorologii prognozeaza vreme calda și cu maxime de pana la 32 de grade. Totodata, cerul va fi variabil, iar ziua izolat ar putea cadea ploi insoțite de descarcari electrice. Potrivit meteorologilor, vremea va fi determinata de influența unei zone…

- CHIȘINAU, 22 iun - Sputnik. Pentru astazi, meteorologii prognozeaza vreme calda și cu maxime de pana la 31 de grade. Totodata, cerul va fi variabil, iar ziua izolat ar putea cadea ploi de scurta durata. Potrivit meteorologilor, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea…

- sursa foto: Pexels București este cea mai ieftina capitala din Uniunea Europeana, atat in privința costurilor pe care le implica intreținerea unei familii de patru persoane, cat și in privința cheltuielilor pe care le implica tranzitul sau locuirea aici, arata analiza G4Media pe baza Numbeo.com , cea…