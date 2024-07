Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si una de persoane au murit in 24 de ore in Beni Mellal, un oras din centrul Marocului, in urma unui nou val de canicula inregistrat in aceasta tara care se confrunta cu al saselea an consecutiv...

- Daca simți ca ai mai puțina energie zilele astea, nu greșești cu nimic daca dai vina pe caldura excesiva. Caldura extrema nu afecteaza doar confortul fizic, ci poate avea și consecințe semnificative asupra sanatații mintale. Aceasta realitate devine din ce in ce mai relevanta in contextul schimbarilor…

- Trupe ale armatei au fost desfasurate masiv pe strazile orașelor din Bangladesh sambata, dupa o noua zi de confruntari violente intre protestatarii studenti si politie. Actele de violența au facut ca prim-ministrul Sheikh Hasina sa isi anuleze vizitele in strainatate.

- Temperaturile sunt mai ridicate ca niciodata in aceasta vara, iar valurile de caldura record au cuprins intreaga țara. Caldura torida poate stresa florile și plantele din gradina. Pentru a va asigura ca plantele tale raman sanatoase și infloresc, este important sa puneți in aplicare cateva masuri esențiale.…

- Directorul executiv al ANM, Elena Mateescu, a declarat duminica, despre valul de caldura, ca exista o probabilitate foarte mare ca pana spre finalul lunii iulie sa vorbim de un nou record, dupa luna iunie care a fost cea mai calduroasa din istoria masuratorilor meterologice din tara noastra, relateaza…

- Fenomenele extreme din China au luat viața a patru oameni, in timp ce o alta este data disparuta, dupa o alunecare de teren, scrie News.ro. In mai multe regiuni din China este in vigoare o alerta de ploi torențiale de mai multe zile, a anunțat presa locala, potrivit News.ro. In ultimele zile, China…

- Valuri mortale de canicula parjolesc orașe de pe patru continente, in timp ce emisfera nordica marcheaza prima zi de vara, semn ca schimbarile climatice ar putea contribui din nou la temperaturi record cu mult mai mari decat in vara 2023, considerata cea mai calda din ultimii 2.000 de ani. Temperaturile…

- Peste 50 de persoane au murit in India in ultimele trei zile, in conditiile in care o canicula brutala continua sa afecteze anumite zone ale tarii, relateaza BBC. In weekend, numai in statul Uttar Pradesh, din nordul tarii, au murit 33 de persoane din cauza caldurii. Printre acestea se numara persoane…