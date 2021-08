Val de căldură în Italia: pompierii se confruntă cu peste 500 de incendii Pompierii s-au luptat in noaptea de miercuri spre joi cu peste 500 de incendii, soldate cu patru morti pana in prezent in Italia, care se confrunta in aceasta saptamana cu un val de caldura record, informeaza AFP.



"Au fost efectuate 528 de interventii in ultimele 12 ore, inclusiv 230 in Sicilia, unde situatia este in prezent sub control", au declarat pompierii intr-un comunicat.



O noua victima a fost inregistrata, crescand la patru bilantul deceselor provocate de incendii saptamana aceasta.



Un anticiclon, denumit Lucifer, traverseaza peninsula, provocand o crestere

Sursa articol si foto: agerpres.ro

