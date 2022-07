Stiri pe aceeasi tema

- Un val de „caldura extrema“ loveste zeci de milioane de americani in acest weekend, cu numeroase temperaturi record asteptate in centru si nord-est si un incendiu care se raspandeste alarmant in California, noteaza AFP.

- Un val de "caldura extrema" afecteaza zeci de milioane de americani in acest weekend, fiind asteptate multe recorduri de temperatura in centru si nord-est, iar un incendiu de vegetatie se raspandeste alarmant in California, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In iunie si iulie 2022, valurile de caldura au lovit Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu si Asia, in timp ce temperaturile au urcat la peste 40 de grade Celsius in anumite zonesi au doborat multe recorduri de lunga durata.

- De astazi, valul de caldura intra prin vestul, sudul și sud-vestul Romaniei. ANM anunța ca indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași local pragul critic de 80 de unitați, iar pentru urmatoarele zile valul de caldura se va intensifica. In general, temperaturile maxime se vor situa intre 35 și…

- Experții in meteorologie au anunțat ca o noua cupola de foc lovește Europa. Romania este vizata și ea de caldura extrema. Europa se topește pe masura ce valul de canicula se extinde si inspre țara noastra. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca sunt așteptate zile de foc cu temperaturi…

- Caldura torida de afara iși spune cuvantul și in ceea ce ține de vegetație, astfel ca in aceasta dupa-amiaza, un incendiu de vegetație masiv a luat prin surprindere numeroase familii din Popești-Leordeni. Focul s-a manifestat in camp deschis, astfel ca fumul s-a raspandit cu ușurința in apropiere de…

- Un val de caldura pune stapanire pe Romania, pe finalul lunii iunie, astfel ca temperaturile vor fi ridicate. Valul de caldura se va extinde, miercuri, și se va intensifica in toate regiunile, au anunțat meteorologii. Pentru ziua de miercuri, 29 iunie, este valabila o avertizare COD GALBEN, prin intermediul…